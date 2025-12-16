سوريا والسعودية تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي

الرياض-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش معرض “صنع في السعودية 2025″، مناقشة إنشاء مدن صناعية في سوريا والدعم المقدم من السعودية في هذا الإطار، بما يسهم في إعادة تنشيط القطاع الصناعي، وتوفير فرص العمل، ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرصهما على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية.

وفي سياق متصل، زار الوزير الشعار مقر صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) في الرياض، حيث التقى الأمير سلطان بن خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدداً من مسؤولي المؤسسة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية.

واطلع الوزير على التجربة السعودية في دعم وتمويل القطاع الصناعي، واستمع إلى عرض مفصل حول آليات عمل الصندوق وبرامجه الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتمكين المشاريع الصناعية، وتعزيز مساهمة الصناعة في التنمية الاقتصادية.

وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية الاستفادة من التجربة السعودية واستكشاف إمكانية تطبيق نماذج مشابهة في سوريا لدعم القطاع الصناعي وتنشيط الإنتاج الوطني، فيما أكد الأمير سلطان بن خالد آل سعود استعداد الصندوق لتبادل الخبرات مع سوريا وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

يُذكر أن فعاليات معرض “صنع في السعودية 2025” انطلقت أمس وتستمر حتى يوم غد، ويضم الجناح السوري المشارك أكثر من 25 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، تحت شعار “نشبه بعضنا” تأكيداً على القيم المشتركة، وامتداداً لمشاركة السعودية بالعنوان ذاته في معرض دمشق الدولي الأخير الذي أقيم العام الحالي.