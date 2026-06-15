صعود معظم أسواق الخليج بعد الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي على ارتفاع اليوم الإثنين، مدعومة بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، واستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما عزز ثقة المستثمرين، وخفف المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر القطري ارتفع بنسبة 0.9 بالمئة، بدعم من صعود سهم بنك قطر الوطني بنحو 3 بالمئة، فيما سجل مؤشر البحرين مكاسب بلغت 0.4 بالمئة.

في المقابل، تخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.1 بالمئة، متأثراً بتراجع سهم أرامكو 1.1 بالمئة، بينما انخفض مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.7 بالمئة، ومؤشر الكويت بنسبة 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.6 بالمئة، بعد إعلان المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار عزمهما تقديم تمويل بقيمة 690 مليون يورو للمساهمة في تحديث شبكة الكهرباء المصرية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5.1 بالمئة لتصل إلى 82.86 دولاراً للبرميل، مع تنامي الآمال بانحسار التوترات في المنطقة، وعودة تدفق التجارة عبر الممرات البحرية الحيوية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة دون رسوم، وأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيرفع، فيما تحدثت وسائل إعلام عن مسودة اتفاق تتضمن إعادة فتح المضيق خلال ثلاثين يوماً.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمن الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة والمال العالمية.