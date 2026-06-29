اليابان تلاقي البرازيل في دور الـ 32 وعينها على ثمن نهائي المونديال

هيوستن-سانا
يلتقي المنتخب الياباني لكرة القدم نظيره البرازيلي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت دمشق، على أرضية ستاد مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.
وتأهل المنتخب الياباني إلى هذا الدور بعد حلوله ثانياً في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين مع هولندا بهدفين لمثلهما، والسويد بهدف لمثله، وفوز كبير على تونس بأربعة أهداف دون رد، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم في دور المجموعات، ومقدماً أداءً اتسم بالتنظيم والانضباط التكتيكي.
ويدخل “الساموراي الأزرق” اللقاء بطموح تجاوز هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه المونديالي، مستنداً إلى حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو، وإلى سجل خالٍ من الهزائم في مبارياته التحضيرية خلال العام الحالي أمام منتخبات أوروبية عدة، بينها إنكلترا واسكتلندا وآيسلندا.
ويأمل المنتخب الياباني في استثمار فوزه الودي التاريخي على البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تشرين الأول الماضي، لتجاوز عقبة المنتخب اللاتيني، معولاً على قوام تشكيلي مستقر يضم الحارس زيون سوزوكي، والثنائي الدفاعي كو إيتاكورا وهيروكي إيتو، إلى جانب دايتشي كامادا وآو تاناكا وكوريو سانو في خط الوسط.
كما يعول مورياسو على الخيارات الهجومية بوجود المهاجم المحوري أياسي أويدا، واللاعب كيتو ناكامورا، مع احتمال عودة تاكيفوسا كوبو، لتعزيز القوة الهجومية للمنتخب.
وفي المقابل، يدخل المنتخب البرازيلي المواجهة بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، إثر تعادله مع المغرب بهدف لمثله، وفوزه على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، وعلى اسكتلندا بالنتيجة ذاتها.
ويعتمد مدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أسلوب تكتيكي متوازن وفاعلية هجومية يقودها الجناح فينيسيوس جونيور، الذي سجل 4 أهداف في البطولة حتى الآن، والمهاجم ماتيوس كونيا صاحب 3 أهداف، إلى جانب خط دفاع صلب بقيادة ماركينيوس وغابرييل ماغالهايس.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ثمن النهائي لملاقاة المتأهل من مباراة منتخبي ساحل العاج والنرويج.