اليابان تلاقي البرازيل في دور الـ 32 وعينها على ثمن نهائي المونديال

هيوستن-سانا‏

يلتقي المنتخب الياباني لكرة القدم نظيره البرازيلي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت دمشق، على أرضية ‏ستاد مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026.‏

وتأهل المنتخب الياباني إلى هذا الدور بعد حلوله ثانياً في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين مع هولندا ‏بهدفين لمثلهما، والسويد بهدف لمثله، وفوز كبير على تونس بأربعة أهداف دون رد، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم في ‏دور المجموعات، ومقدماً أداءً اتسم بالتنظيم والانضباط التكتيكي.‏

ويدخل “الساموراي الأزرق” اللقاء بطموح تجاوز هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه المونديالي، مستنداً إلى حالة من ‏الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو، وإلى سجل خالٍ من الهزائم في مبارياته التحضيرية خلال العام ‏الحالي أمام منتخبات أوروبية عدة، بينها إنكلترا واسكتلندا وآيسلندا.‏

ويأمل المنتخب الياباني في استثمار فوزه الودي التاريخي على البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تشرين الأول ‏الماضي، لتجاوز عقبة المنتخب اللاتيني، معولاً على قوام تشكيلي مستقر يضم الحارس زيون سوزوكي، والثنائي الدفاعي ‏كو إيتاكورا وهيروكي إيتو، إلى جانب دايتشي كامادا وآو تاناكا وكوريو سانو في خط الوسط.‏

كما يعول مورياسو على الخيارات الهجومية بوجود المهاجم المحوري أياسي أويدا، واللاعب كيتو ناكامورا، مع احتمال ‏عودة تاكيفوسا كوبو، لتعزيز القوة الهجومية للمنتخب.‏

وفي المقابل، يدخل المنتخب البرازيلي المواجهة بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، إثر تعادله مع المغرب بهدف ‏لمثله، وفوزه على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، وعلى اسكتلندا بالنتيجة ذاتها.‏

ويعتمد مدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أسلوب تكتيكي متوازن وفاعلية هجومية يقودها الجناح فينيسيوس ‏جونيور، الذي سجل 4 أهداف في البطولة حتى الآن، والمهاجم ماتيوس كونيا صاحب 3 أهداف، إلى جانب خط دفاع صلب ‏بقيادة ماركينيوس وغابرييل ماغالهايس.‏

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ثمن النهائي لملاقاة المتأهل من مباراة منتخبي ساحل العاج والنرويج.‏