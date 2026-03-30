وزير الخزانة الأمريكي: سوق النفط العالمية تتمتع ⁠بإمدادات كافية

واشنطن-سانا

أكد وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت، اليوم الإثنين، أن الإمدادات جيدة في سوق النفط وذلك في رسالة طمأنة للأسواق العالمية.

وأوضح بيسنت في مقابلة أجرتها معه قناة” ‌فوكس ⁠نيوز”، أن “الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تحركات الطاقة العالمية”، مشيراً إلى أن “سوق النفط العالمية تتمتع ⁠بإمدادات كافية وذلك مع زيادة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز”.

كما أشار الوزير الأمريكي، إلى أن “أي تدفقات إضافية من النفط ستكون مفيدة لاستقرار الأسعار العالمية، والحفاظ على توازن العرض والطلب”.

وشدد بيسنت في سياق متصل، على أنه” بمرور الوقت ستفرض الولايات المتحدة سيطرتها على المضيق” مضيفاً..” ستكون هناك حرية ملاحة سواء أكان ⁠ذلك من خلال مرافقة أمريكية ⁠أو من خلال مرافقة متعددة الجنسيات”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ذكر في وقت سابق، أن أسعار الطاقة والتضخم ستنخفض بشكل ملحوظ مع استقرار الوضع الأمني في الأسواق العالمية.

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن سيطرتها على المضيق ستكون الضمانة الأكيدة لمنع أي تلاعب بأسعار الطاقة العالمية، أو تهديد لمصالح الحلفاء في المنطقة.