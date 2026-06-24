انخفاض أسعار الذهب دون الـ4 آلاف دولار في أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2025

لندن-سانا

انخفض سعر الذهب مجدداً أكثر من 3 % اليوم الأربعاء، ليجري تداوله دون مستوى الأربعة آلاف دولار للأوقية “الأونصة”، متأثراً بصعود الدولار وتوقعات ‌رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 3.4 % إلى 3968.41 دولاراً للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2025.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 4% إلى 3984.40 دولاراً للأوقية.

في حين ارتفع الدولار، ما زاد من كلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد ⁠المستثمرون من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري بعد تشديد مجلس الاحتياطي لاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” موقفه إزاء السياسة النقدية في أحدث اجتماعاته، وسط استمرار المخاوف من ضغوط تضخمية ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي لقياس التضخم، والمقرر صدورها غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن ⁠السياسة النقدية.

وكان الذهب تراجع في وقت سابق اليوم في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 4087.68 دولاراً للأوقية “الأونصة”، مسجلاً أدنى مستوى منذ الـ 11 من حزيران.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 6% إلى 58.28 دولاراً للأوقية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ كانون الأول 2025.

كما تراجع البلاتين 4.3 % إلى 1580.76 دولاراً، والبلاديوم 4.9 % إلى 1177.50 دولاراً.

وسجل مضيق هرمز انتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية عقب توقيع ‏مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك ‏بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة، ‏وتهديد باستهداف السفن، الأمر الذي انعكس على سوق الطاقة وأسعار العملات والمعادن.‏