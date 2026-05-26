أسعار النفط ترتفع والذهب يتراجع بعد الهجمات الأمريكية على إيران

واشنطن-سانا
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات على إيران وصفها بأنها عمليات دفاعية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب، وسط فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 1.40 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 97.56 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها سبعة بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف إلى 91.25 دولاراً للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً 5.30 دولارات أو 5.5 بالمئة مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة الماضي.
وفي المقابل انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بالهجمات الأمريكية على إيران، ما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4537.54 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.3 بالمئة إلى 4538.50 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 76.66 دولاراً للأوقية وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1950.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.42 دولاراً.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس أن القوات الأمريكية شنت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران ، بالإضافة إلى استهداف زوارق حاولت زرع ألغام.