أسعار النفط ترتفع والذهب يتراجع بعد الهجمات الأمريكية على إيران

واشنطن-سانا‏

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، بعدما شن ‌‏الجيش الأمريكي هجمات على إيران وصفها بأنها ‌عمليات دفاعية، ما أبقى ‌‏الأسواق في حالة ترقب، وسط فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء ‌‏الحرب.‏

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 1.40 ‌‏دولار أو 1.5 بالمئة إلى 97.56 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها سبعة بالمئة ‌‏عند التسوية في الجلسة السابقة.‏

وارتفعت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف ‌‏إلى 91.25 دولاراً للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً 5.30 دولارات أو 5.5 ‌‏بالمئة مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة الماضي.‏

وفي المقابل انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بالهجمات الأمريكية على ‏إيران، ما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‌لفترة ‌‏أطول.‏

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4537.54 ‌‏دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌‏حزيران 0.3 بالمئة إلى 4538.50 دولاراً.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‌‏‌‏1.8 بالمئة إلى 76.66 دولاراً للأوقية وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى ‌‏‌‏1950.70 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.42 دولاراً.‏

‏ وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس أن القوات الأمريكية شنت ‏هجمات على ‏مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران ، بالإضافة ‏إلى ‏استهداف زوارق حاولت زرع ألغام.‏