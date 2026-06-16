مدير عام هيئة الاستثمار يبحث مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الفرص الاستثمارية

دمشق-سانا

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، خلال زيارته إلى دمشق، الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية ذات الأولوية.

وذكرت هيئة الاستثمار عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء استعرض الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية وتحفيز بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.

وأكدت الهيئة التزامها المستمر بتمكين المستثمرين، وتسهيل رحلتهم الاستثمارية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة ويدعم مسارات التنمية.

ويعد محمد العبار من أبرز رواد الأعمال على المستوى العالمي، إذ تتوزع أنشطته الاستثمارية بين قطاعات العقارات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، وهو مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية.