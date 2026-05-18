ارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي ‏لتصل إلى 55 ناقلة

لندن-سانا
سجلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الإستراتيجي ارتفاعاً جديداً خلال الأسبوع الماضي، لتلامس معدلاتها الاعتيادية التي سُجلت منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، وذلك بعد موجة انخفاض حاد حُصرت في الأسابيع الماضية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيانات شركة “كيبلر” لتتبّع حركة الشحن البحري، قولها اليوم الإثنين إن 55 سفينة سلع عبرت الممرّ المائي الإستراتيجي في الفترة بين 11 و17 أيار الجاري، مؤكدة أن ذلك يمثّل زيادة كبيرة مقارنة بالأسبوع ما قبل هذه الفترة الذي شهد عبور 19 سفينة فقط، وهو العدد الأدنى من السفن التي تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي.
ووفقاً للبيانات، سجلت الشركة عبور 663 سفينة سلع عبر مضيق هرمز منذ الأول من آذار الماضي، أي بمعدل 55 سفينة أسبوعياً.
وشكلت الناقلات التي تحمل سوائل نحو نصف عدد السفن التي عبرت المضيق الأسبوع الماضي، بما فيها ناقلات نفط عملاقة كانت متجهة إلى الصين وسلطنة عُمان واليابان، كما أظهرت البيانات عبور 15 سفينة بضائع جافة و16 ناقلة غاز نفطي مسال خلال الفترة نفسها.
وبحسب البيانات، عبرت ثلاث سفن سلع فقط مرتبطة بالصين المضيق الأسبوع الماضي، وسفينتان إضافيتان مسجلتان في هونغ كونغ كانتا في طريقهما إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، حيث مثلت الصين والهند أبرز وجهات سفن السلع التي تعبر المضيق، وشملت الوجهات الأخرى غير الخليجية البرازيل وباكستان وتايلاند وماليزيا، في حين أعلن عدد قليل نسبياً من السفن أن وجهته دول غربية.
وأغلقت إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في الظروف العادية، فيما فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.