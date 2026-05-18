ارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي ‏لتصل إلى 55 ناقلة

لندن-سانا‏

سجلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الإستراتيجي ارتفاعاً ‏جديداً خلال الأسبوع الماضي، لتلامس معدلاتها الاعتيادية ‏التي ‏سُجلت منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، وذلك ‏بعد موجة انخفاض حاد حُصرت في الأسابيع الماضية‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيانات شركة “كيبلر” لتتبّع حركة ‏الشحن البحري، قولها اليوم الإثنين إن 55 سفينة سلع ‏عبرت ‏الممرّ المائي الإستراتيجي في الفترة بين 11 و17 أيار الجاري، ‏مؤكدة أن ذلك يمثّل زيادة كبيرة مقارنة بالأسبوع ما ‏قبل هذه ‏الفترة الذي شهد عبور 19 سفينة فقط، وهو العدد الأدنى من ‏السفن التي تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 ‏شباط ‏الماضي‎.‎

ووفقاً للبيانات، سجلت الشركة عبور 663 سفينة سلع عبر ‏مضيق هرمز منذ الأول من آذار الماضي، أي بمعدل 55 سفينة ‌‏أسبوعياً‎.‎

وشكلت الناقلات التي تحمل سوائل نحو نصف عدد السفن التي ‏عبرت المضيق الأسبوع الماضي، بما فيها ناقلات نفط ‏عملاقة ‏كانت متجهة إلى الصين وسلطنة عُمان واليابان، كما أظهرت ‏البيانات عبور 15 سفينة بضائع جافة و16 ناقلة غاز ‏نفطي ‏مسال خلال الفترة نفسها‎.‎

وبحسب البيانات، عبرت ثلاث سفن سلع فقط مرتبطة بالصين ‏المضيق الأسبوع الماضي، وسفينتان إضافيتان مسجلتان في ‌‏هونغ كونغ كانتا في طريقهما إلى سلطنة عُمان والإمارات ‏العربية المتحدة، حيث مثلت الصين والهند أبرز وجهات سفن ‌‏السلع التي تعبر المضيق، وشملت الوجهات الأخرى غير ‏الخليجية البرازيل وباكستان وتايلاند وماليزيا، في حين أعلن ‏عدد ‏قليل نسبياً من السفن أن وجهته دول غربية‎.‎

وأغلقت إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية ‏في الثامن والعشرين من شباط الماضي، مضيق هرمز ‌‏أحد أهم الممرات ‏البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة ‏من الإمدادات ‏العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في ‌‏الظروف العادية، فيما ‏فرضت الولايات المتحدة حصاراً على ‏الموانئ الإيرانية‎.‎