تراجع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة عقب إعلان اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

نفط 5555 تراجع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة عقب إعلان اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

لندن-سانا‏

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الإثنين تراجعاً بنسبة تجاوزت 4 بالمئة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين ‏الولايات المتحدة وإيران وتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز‎.‎
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وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام “برنت” انخفضت بمقدار 3.51 دولارات، ما يعادل 4.02 بالمئة، لتصل إلى 83.82 دولاراً ‏للبرميل‎.‎
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وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.93 دولارات، أو ما يعادل 4.63 بالمئة، لتستقر عند 80.95 دولاراً للبرميل‎.‎
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وجاء هذا الانخفاض الملحوظ في الأسواق النفطية عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس عن التوصل إلى اتفاق ‏سلام بين أمريكا وإيران‎.‎
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ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم لإمدادات الطاقة، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي، ما يجعل ‏الاستقرار الأمني فيه عاملاً حاسماً في استقرار أسعار النفط وحركة الأسواق المالية العالمية‎.‎

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