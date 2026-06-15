تراجع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة عقب إعلان اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

لندن-سانا
سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الإثنين تراجعاً بنسبة تجاوزت 4 بالمئة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام “برنت” انخفضت بمقدار 3.51 دولارات، ما يعادل 4.02 بالمئة، لتصل إلى 83.82 دولاراً للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.93 دولارات، أو ما يعادل 4.63 بالمئة، لتستقر عند 80.95 دولاراً للبرميل.
وجاء هذا الانخفاض الملحوظ في الأسواق النفطية عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم لإمدادات الطاقة، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي، ما يجعل الاستقرار الأمني فيه عاملاً حاسماً في استقرار أسعار النفط وحركة الأسواق المالية العالمية.