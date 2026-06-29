وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الإماراتي ‏

دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الإثنين، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب القرار، الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، يضم المجلس كلاً من: عبد الرحمن نجيب ددم رئيساً، وبشار محمد تيسير سمحة وعبد الناصر محمد صادق ومحمد ماهر الدهش نواباً للرئيس، وعدنان محمد عيد الحملي مديراً تنفيذياً، وجميل أحمد عقرين أميناً عاماً.
ونص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.
كما اعتبر القرار مجلس الأعمال السوري الإماراتي الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الإماراتي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.
وكلّف القرار المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بتنسيق وتنظيم عمل المجلس، بما يضمن اتساقه مع منظومة مجالس الأعمال والأولويات الاقتصادية الوطنية، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.