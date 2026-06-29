وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الإماراتي ‏

دمشق-سانا‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الإثنين، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب ‏السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.‏

وبموجب القرار، الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، يضم المجلس كلاً من: عبد الرحمن نجيب ددم رئيساً، وبشار ‏محمد تيسير سمحة وعبد الناصر محمد صادق ومحمد ماهر الدهش نواباً للرئيس، وعدنان محمد عيد الحملي مديراً تنفيذياً، ‏وجميل أحمد عقرين أميناً عاماً.‏

ونص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما ‏يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.‏

كما اعتبر القرار مجلس الأعمال السوري الإماراتي الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب ‏الإماراتي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.‏

وكلّف القرار المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بتنسيق وتنظيم عمل المجلس، بما يضمن اتساقه مع ‏منظومة مجالس الأعمال والأولويات الاقتصادية الوطنية، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم ‏لتنفيذه.‏

ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ‏ونظرائه في الخارج.‏