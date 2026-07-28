بورصات الخليج تتراجع وسط ترقب محادثات واشنطن – طهران

C5FPNX6M6FJUDLUQB2LZIUGM7Q بورصات الخليج تتراجع وسط ترقب محادثات واشنطن - طهران

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في حين حدت نتائج أعمال إيجابية لعدد من الشركات من وتيرة التراجع.

وسجل المؤشر السعودي وفق ما ذكرت رويترز أكبر خسارة يومية في نحو شهر بانخفاضه 0.9 بالمئة، متأثراً بتراجع أسهم قيادية، بينها مصرف الراجحي وأرامكو، فيما ارتفع سهم زين السعودية عقب إعلان الشركة نمواً تجاوز 60 بالمئة في أرباح الربع الثاني.

كما انخفض مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة بضغط من تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، بينما تراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، رغم ارتفاع سهم فيرتيجلوب بعد إعلان نتائج فصلية قوية.

وقال محللون: إن مؤشرات خفض التصعيد بين واشنطن وطهران قدمت دعماً محدوداً للأسواق، إلا أن المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع أسعار النفط، إضافة إلى ترقب قرار الفائدة الأمريكية، أبقت المستثمرين في حالة حذر.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.6 بالمئة بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر، بينما أغلقت بورصات البحرين وسلطنة عمان والكويت على ارتفاعات محدودة.

وترتبط معظم عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، ما يجعل أسواق المنطقة شديدة التأثر بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تأثرها بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما تلك المرتبطة بأسواق الطاقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج.

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