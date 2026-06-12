وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مشروعات الكهرباء والمياه

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي، سبل تعزيز التعاون لدعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اجتماعاً تنسيقياً بين الجانبين عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تناول متابعة إجراءات القرض الممول لمحطتي “دير علي” و”بانياس” لتوليد الكهرباء، واستعراض الاحتياجات العاجلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي؛ بهدف توفير منح تسهم في دعم تعافي هذه القطاعات وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية، لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في الاجتماع التنسيقي ممثلون عن إدارات تنظيم الكهرباء والمياه والتعاون الدولي وشعبة البرامج في وزارة الطاقة، إلى جانب ممثلين عن الشركة السورية للكهرباء ووزارة المالية؛ ومن جانب البنك الإسلامي للتنمية قائد فريق العمليات خالد عبد الرحمن، ومنسق البرامج محمد عصام خوي.
ويُعد البنك الإسلامي للتنمية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً رئيسياً له، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر صيغ تمويلية متعددة، ما يجعله من أبرز مؤسسات التمويل التنموي في العالم الإسلامي، وله دور بارز في دعم مشاريع التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، وتحسين واقع البنية التحتية للطاقة.