وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مشروعات الكهرباء والمياه

دمشق-سانا

‏ ‏

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والمياه أسامة أبو زيد مع وفد من ‏البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مدير المكتب الإقليمي صلاح الجلاصي، سبل تعزيز التعاون لدعم قطاعي الكهرباء والمياه في سوريا.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اجتماعاً تنسيقياً بين الجانبين عقد في مبنى ‏الوزارة بدمشق، تناول متابعة إجراءات القرض الممول لمحطتي “دير علي” و”بانياس” لتوليد ‏الكهرباء، واستعراض الاحتياجات العاجلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي؛ ‏بهدف توفير منح تسهم في دعم تعافي هذه القطاعات وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.‏

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكثيف المتابعة الفنية، لدعم مشروعات الطاقة والمياه خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

وشارك في الاجتماع التنسيقي ممثلون عن إدارات تنظيم الكهرباء والمياه والتعاون الدولي وشعبة ‏البرامج في وزارة الطاقة، إلى جانب ممثلين عن الشركة السورية للكهرباء ووزارة المالية؛ ومن ‏جانب البنك الإسلامي للتنمية قائد فريق العمليات خالد عبد الرحمن، ومنسق البرامج محمد عصام ‏خوي.‏

ويُعد البنك الإسلامي للتنمية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً ‏رئيسياً له، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر صيغ تمويلية متعددة، ما يجعله ‏من أبرز مؤسسات التمويل التنموي في العالم الإسلامي، وله دور بارز في دعم مشاريع التنمية، ‏وتعزيز النمو الاقتصادي في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.‏

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لتطوير قطاع الكهرباء في ‏سوريا، وتحسين واقع البنية التحتية للطاقة.‏