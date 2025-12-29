حاكم مصرف سوريا المركزي: تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حملة إعلامية تواكب تبديل العملة وتشرح التفاصيل في الأيام القادم.

وفيما يلي أبرز ما قاله حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال جلسة حوارية في حفل إطلاق العملة السورية الجديدة: رؤيتنا أن يكون المصرف الركيزة الوطنية للاستقرار وضمن هذه الرؤية أتى قرار استبدال العملة، وهو عملية تقنية لا تغير من قيمة العملة بل هي حذف أصفار فقط.

الغاية الأولى كانت تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس والقطيعة مع الماضي ورموزه المهترئة، والثانية كانت ضبط الكتلة النقدية وحصر القيمة المتداولة فعلياً.

استفدنا من تجارب دول ناجحة في استبدال العملة كالتجربة الفرنسية والألمانية وخاصة أنها أعقبت انتهاء حرب أو تغييراً سياسياً كبيراً.

استلمنا المصرف المركزي وهو بحالة كارثية بسبب ممارسات النظام البائد ورغم التحديات نجحنا بتحقيق الاستقرار.

نحرص على تحقيق الاستقرار النقدي ونعمل على إعداد نظام مصرفي سليم ونظام مدفوعات مرقمن وشامل، والعملة اليوم ستمكننا من تنفيذ سياساتنا النقدية.

تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف، ومن المتوقع أن يساعد على لجوء الناس إلى الاعتماد على الليرة السورية في التعاملات اليومية.

تبديل العملة سيتم خلال 90 يوماً قابلة للتمديد وفق الحاجة، وهذا يساعد على استقرار الأسعار، ونؤكد أن التسعير خلال هذه المرحلة سيكون بالعملتين القديمة والجديدة.

سيكون هناك حملة إعلامية تواكب تبديل العملة وتشرح التفاصيل في الأيام القادمة.