أستراليا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري ودفاعي

كانبيرا-سانا

توصل الاتحاد الأوروبي وأستراليا اليوم الثلاثاء، إلى اتفاقين مبدئيين في الشأنين الدفاعي والتجارة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الصادرات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها للصحفيين في كانبيرا: توصلت ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين، إضافة إلى اتفاق شراكة في مجال الدفاع والأمن لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والسيبراني.

وقالت فون دير لاين: “قد يكون الاتحاد الأوروبي وأستراليا متباعدين جغرافياً، لكننا لا يمكن أن نكون أقرب من حيث رؤيتنا للعالم”، مضيفة: “نحن نوجه رسالة قوية إلى سائر أنحاء العالم، مفادها بأن الصداقة والتعاون هما الأهم في وقت الاضطرابات”.

من جهته قال ألبانيزي: “هذه لحظة مهمة لبلدنا مع ضماننا اتفاقاً مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.

وسيسمح الاتفاق التجاري من بين أمور أخرى، بزيادة الصادرات الأوروبية إلى أستراليا بمقدار الثلث على مدى عقد، مع نمو قوي لصناع الألبان والسيارات بنحو 50 في المئة، وستزيد حصة لحوم الأبقار الأسترالية المسموح بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالمستوى الحالي خلال العقد المقبل.

ومن المتوقع أن يوقَّع الاتفاق رسمياً بعد موافقة المجلس الأوروبي عليه.

وصدّرت شركات الاتحاد الأوروبي سلعاً بقيمة 37 مليار يورو (42.9 مليار دولار) إلى أستراليا العام الماضي، و31 مليار يورو من الخدمات عام 2024.