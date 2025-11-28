الذهب يواصل مكاسبه للشهر الرابع مع تزايد رهانات خفض الفائدة

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وظل المعدن النفيس على مسار تسجيل مكاسب شهرية للمرّة الرابعة على التوالي، مدعوماً بتزايد تفاؤل المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في كانون الأول.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الاقتصادية، أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4189.61 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف تشرين الثاني، ومتجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 3%، كما يستعد الذهب لإنهاء الشهر بارتفاع قدره 3.9%.

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية لشهر كانون الأول، بنسبة 0.5% لتسجّل 4221.30 دولاراً للأوقية.

فيما تراجع الدولار الأمريكي ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر تموز الماضي، ما يعزز جاذبية الذهب المقوّم بالدولار لدى حاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة، في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 54.18 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1634.82 دولاراً، محققين مكاسب أسبوعية قدرها 7.4%، أما البلاديوم فقد تراجع 0.6% إلى 1428.62 دولاراً، لكنه لا يزال على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.