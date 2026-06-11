الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 6 أشهر وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

لندن-سانا

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوياتها في ستة أشهر مدعومة بعمليات شراء بعد التراجعات الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات أمريكية جديدة بشأن التضخم لتقييم مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 4095.64 دولاراً للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني الماضي عند 4022.09 دولاراً.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4116.20 دولاراً للأوقية.

وأشار محللون إلى أن اقتراب الأسعار من مستوى 4000 دولار للأوقية شجع المستثمرين على العودة إلى السوق، مستفيدين من انخفاض الأسعار بعد موجة الهبوط الأخيرة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لاحقاً اليوم، بعدما أظهرت بيانات سابقة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيار بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

كما يراقب المستثمرون تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية وانعكاساتها على أسواق الطاقة، ولا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، وهو ما عزز المخاوف من ضغوط تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.95 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1671.09 دولاراً، فيما قفز البلاديوم بنسبة 2.9 بالمئة إلى 1248.45 دولاراً للأوقية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات متزايدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، ما يدفع المستثمرين إلى متابعة بيانات التضخم الأمريكية عن كثب لاستشراف قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.