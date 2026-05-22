أسعار النفط تتراجع 2 بالمئة

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، نحو اثنين بالمئة، جراء حالة الغموض التي تكتنف فرص حل الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية وتأثيراتها المباشرة على حركة السوق.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 2.44 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، لتسجل 102.58 دولار للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9 دولار، أو بنسبة 1.9 بالمئة، لتصل إلى 96.35 دولاراً، وذلك بعد أن كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً بنحو أربعة بالمئة في وقت سابق من جلسة اليوم، ليسجل كلا العقدين أدنى مستوى لهما عند التسوية منذ نحو أسبوعين.

يشار إلى أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تقلبات حادة في ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة أيضاً حصاراً بحرياً على سواحلها.