رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: معرض دمشق الدولي يبني جسور التعاون مع الأشقاء والأصدقاء

دمشق-سانا

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عامر العلي حرص الاتحاد على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعات المحلية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.

وخلال جولة اليوم على أجنحة معرض دمشق الدولي أشار العلي في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول، وبناء المزيد من جسور التواصل، بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية.

ولفت العلي إلى ضرورة الاطلاع على أحدث ما تعرضه الشركات السورية والأجنبية في المعرض، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين اتحاد غرف التجارة والشركات العارضة، من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير، والاستماع إلى مقترحات التجار والصناعيين، وتشجيع الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص السوري ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة.

ونوه رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بحجم المشاركة الواسعة والتقدم والتطور والابتكار الذي وصلت إليه هذه الشركات على جميع الصعد، معرباً عن الأمل بأن يكون المعرض خطوة إضافية نحو بناء جسور التعاون مع الأشقاء والأصدقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح شعوبنا.

وأشاد العلي بإجراءات تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الذي تشارك فيه نخبة من الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم، مبيناً أن الاتحاد قام بتسخير كل إمكانياته لإنجاح هذه التظاهرة وجعلها منعطفاً إستراتيحياً، ووجه الدعوات لكل اتحادات وغرف التجارة العربية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة للمشاركة في فعاليات المعرض.

وتستمر فعاليات معرض دمشق الدولي حتى الخامس من أيلول، ويشهد إقبالاً كبيراً حيث خصصت اللجنة المنظمة وسائل نقل مجانية بين دمشق ومدينة المعارض ذهاباً وإياباً في نقطتين رئيسيتين هما البرامكة جانب وزارة الزراعة، وساحة باب توما.