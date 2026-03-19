الخزانة الأمريكية: إعفاء محتمل لشحنات نفط إيرانية من العقوبات

واشنطن-سانا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الخميس، أن واشنطن قد ترفع العقوبات عن شحنات نفط إيرانية مخزّنة في ناقلات، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، جراء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيسنت قوله: إن “الإدارة الأمريكية قد تلجأ أيضاً إلى ضخ كميات إضافية من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية”.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تشهد فيه أسعار النفط والغاز ارتفاعاً جديداً بعد أن شنت إيران اعتداء على أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر، وهددت بقصف البنى التحتية للطاقة في المنطقة.

وأدت الحرب الإسرائيلية –الأمريكية – الإيرانية المستمرة منذ الـ28 من شباط الماضي، وما تشنه طهران من اعتداءات على دول إقليمية وعربية عدة إلى حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة، ولا سيما بعد إغلاقها مضيق هرمز الذي يمر فيه نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 10% في وقت سابق اليوم الخميس قبل أن يتراجع إلى زيادة بنسبة 5% عند 112,76 دولاراً للبرميل.

وكانت الولايات المتحدة سمحت مؤخراً بشكل مؤقت ببيع نفط روسي خاضع للعقوبات كان في عرض البحر، مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وزير الاقتصاد والصناعة: استعادة مناطق الجزيرة تفتح مساراً اقتصادياً جديداً في سوريا
انخفاض سعر الذهب 200 ليرة في السوق السورية
الضرائب والرسوم: إعادة تقييم القيمة الرائجة للوحدات العقارية
وزارة النقل تبحث مع وفد نمساوي ألماني آفاق التعاون في النقل المستدام وتطوير البنية التحتية
سوريا والأردن توقعان في عمان اتفاقية خدمات النقل الجوي
