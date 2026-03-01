مركز المختارية الزراعي بحمص: تطعيم نحو 40 ألف عقلة كرمة

حمص-سانا

أنجز مركز المختارية الزراعي التابع لمديرية زراعة حمص تطعيم نحو 40 ألف عقلة كرمة ضمن خطته الهادفة إلى تطعيم 50 ألف عقلة استعداداً للموسم الزراعي 2026/2027.

وأوضح رئيس المركز المهندس معتز نصار في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن عمليات التطعيم تُنفذ وفق الخطة المقررة باستخدام عقل مجذّرة مأخوذة من مراكز أمهات الحواش، الدوير، والشيخ حميد، مبيناً أن العقل تُحضّر بعناية قبل تطعيمها باستخدام آلات الأوميغا الحديثة.

وأشار نصار إلى أن مركز المختارية يُعد الوحيد بين مراكز إنتاج الغراس المثمرة التابعة لوزارة الزراعة الذي يطبق هذه الخطة، لافتاً إلى استخدام أصناف معتمدة من قبل الوزارة، تشمل البياضي، الحلواني، البلدي، الدوماني، والتركي، إضافة إلى تعقيم العقل بالمركبات النحاسية قبل تطعيمها لضمان نتائج زراعية جيدة.

وبيّن أن المركز أنجز حتى الآن تطعيم نحو 40 ألف عقلة، يتم إيداعها في غرف التنضيد ضمن المرحلة التحضيرية لاستكمال الخطة المقررة للعام الجاري.

من جهتها، أكدت نوال الخضر، العاملة في مجال التقليم والتطعيم بالمركز، أن طاقم العمل يمتلك خبرة واسعة في استخدام معدات الأوميغا الحديثة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تعمل تحت إشراف مهندسين مختصين.

بدوره أوضح المهندس حسن زكريا، أحد خريجي جامعة حمص حديثاً، أن تدريبه العملي والنظري في المركز أسهم في صقل مهاراته الفنية وتعزيز خبرته العملية، معتبراً أن هذه التجربة شكلت فرصة مهمة للانخراط في سوق العمل الزراعي.

وتبلغ مساحة المركز 1160 دونماً، وتشمل خطته السنوية إنتاج غراس بذرية ومطعمة، إضافة إلى الغراس الناتجة عن إكثار العقل، ويتراوح الإنتاج السنوي بين 200 و300 ألف غرسة جاهزة للبيع خلال الموسم المناسب، وبما يلبي احتياجات مختلف مناطق المحافظة.