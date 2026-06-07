صادرات عُمان النفطية ترتفع 2.7 بالمئة حتى نهاية نيسان رغم تراجع ‏الأسعار العالمية

مسقط-سانا
سجّلت صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعاً بنسبة 2.7 بالمئة حتى نهاية شهر نيسان 2026، إذ بلغت 102 مليون و734 ألفاً و400 برميل، مقارنةً بـ100 مليون و32 ألفاً و400 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، أن الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت انخفاض متوسط سعر النفط بنسبة 15.4 بالمئة ليبلغ 64.2 دولاراً للبرميل حتى نهاية نيسان 2026، مقارنةً بـ75.9 دولاراً للبرميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 7.5 بالمئة ليصل إلى مليون و60 ألفاً و700 برميل يومياً حتى نهاية نيسان 2026، مقارنةً بـ986 ألفاً و700 برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 7.5 بالمئة، مسجلاً 127 مليوناً و311 ألفاً و500 برميل حتى نهاية نيسان 2026، مقابل 118 مليوناً و402 ألفٍ و400 برميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وكانت شركة تنمية نفط عُمان قد أكدت، أمس الأول، أن العمليات التشغيلية في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي، وذلك عقب تقارير تحدثت عن وقوع انفجار بالقرب من مرافق الميناء.
يشار إلى أن حجم الاحتياطي من النفط للسلطنة يبلغ 4.82 مليارات برميل، وفق بيانات البيانات الصادرة اليوم عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ما يضمن استمرارية الإنتاج لعقود قادمة بمعدلات الاستهلاك الحالية.