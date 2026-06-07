صادرات عُمان النفطية ترتفع 2.7 بالمئة حتى نهاية نيسان رغم تراجع ‏الأسعار العالمية

مسقط-سانا‏

سجّلت صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعاً بنسبة 2.7 بالمئة حتى نهاية ‏شهر نيسان 2026، إذ بلغت 102 مليون و734 ألفاً و400 برميل، مقارنةً ‏بـ100 مليون و32 ألفاً و400 برميل خلال الفترة نفسها من عام 2025‌‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، أن الإحصاءات الأولية الصادرة ‏عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت انخفاض متوسط سعر ‏النفط بنسبة 15.4 بالمئة ليبلغ 64.2 دولاراً للبرميل حتى نهاية نيسان ‌‏2026، مقارنةً بـ75.9 دولاراً للبرميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025‌‎.‎

وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 7.5 ‏بالمئة ليصل إلى مليون و60 ألفاً و700 برميل يومياً حتى نهاية نيسان ‌‏2026، مقارنةً بـ986 ألفاً و700 برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام ‏الماضي‎.‎

كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 7.5 بالمئة، مسجلاً ‌‏127 مليوناً و311 ألفاً و500 برميل حتى نهاية نيسان 2026، مقابل 118 ‏مليوناً و402 ألفٍ و400 برميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025‎.

وكانت شركة تنمية نفط عُمان قد أكدت، أمس الأول، أن العمليات التشغيلية ‏في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي، وذلك عقب تقارير تحدثت عن وقوع ‏انفجار بالقرب من مرافق الميناء‎.‎

يشار إلى أن حجم الاحتياطي من النفط للسلطنة يبلغ 4.82 مليارات برميل، ‏وفق بيانات البيانات الصادرة اليوم عن المركز الوطني للإحصاء ‏والمعلومات، ما يضمن استمرارية الإنتاج لعقود قادمة بمعدلات الاستهلاك ‏الحالية‎.‎