وزير المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مدير دائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي بيرت كرويس، سبل دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين تناول أيضا آفاق التعاون الفني بين الجانبين في مجال تطوير البنية الإحصائية، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إعادة بناء القاعدة الإحصائية الوطنية، ولا سيما في الحسابات القومية، وإحصاءات المالية العامة، والإحصاءات النقدية.

كما تم التطرق إلى التحديات المرتبطة بإعادة بناء إحصاءات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، إضافة إلى احتياجات تدريب الكوادر السورية، وإطلاق برامج مخصصة لبناء القدرات الإحصائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي وتحسين جودة البيانات.

وأكدت المناقشات أهمية استمرار الدعم الفني في هذا المجال بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، تدعم عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات العامة.

وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن العاصمة خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من أبريل، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.