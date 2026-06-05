واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتهريب الغاز المسال الإيراني

photo 2026 04 25 09 42 33 واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتهريب الغاز المسال الإيراني

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تضم أفراداً وكيانات وناقلات نفطية، مسؤولة عن تهريب غاز البترول المسال إيراني المنشأ وتزوير وثائقه ونقله إلى أسواق جنوب وشرق آسيا.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن العقوبات شملت 12 كياناً تتوزع مقارها بين جزر مارشال والإمارات والصين، بالإضافة إلى إدراج 6 ناقلات لغاز البترول المسال ترفع أربع منها علم بنما.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الشبكة المستهدفة استغلت شركات واجهة وحسابات بنكية أجنبية لتمرير ملايين البراميل من الغاز الإيراني عبر تزوير منشئها على أنها قادمة من سلطنة عمان للتملص من القيود المفروضة.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة ما أسماه “أسطول الظل” والشبكات المصرفية المستترة التي تعتمد عليها طهران للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من فرض واشنطن عقوبات أخرى استهدفت منصة “نوبيتكس” الإيرانية للعملات المشفرة، وحزمة عقوبات سبقتها الأسبوع الماضي طالت شبكة مشتريات تكنولوجية ومعدات أمنية، في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على استمرار تشديد العقوبات وعدم مناقشة تخفيفها في الوقت الراهن.

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