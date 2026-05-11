رئيس أرامكو السعودية: إغلاق مضيق هرمز يهدد بفقدان 100 مليون برميل نفط أسبوعياً

الرياض-سانا

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الإثنين، من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن أسواق النفط العالمية قد تخسر نحو 100 مليون برميل أسبوعياً في حال استمرار إغلاقه.

ونقلت وكالة رويترز عن الناصر قوله: إن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز سيدفع إلى مواصلة ترشيد الطلب على النفط، مضيفاً: “إذا استؤنفت حركة التجارة والشحن بشكل طبيعي، فإننا نتوقع عودة قوية جداً لنمو الطلب”.

ووصف الناصر صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت خلال الربع الأول من العام بأنها “الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق”، مشيراً إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بشكل حاد من نحو 70 سفينة يومياً إلى ما بين سفينتين وخمس سفن فقط حالياً.

وأوضح أن الأسواق تشهد انفصالاً واضحاً بين العقود الآجلة والأسواق الفعلية، وهو ما يظهر في ارتفاع هوامش التكرير، واستمرار شح المعروض النفطي.

وأضاف: إن إعادة فتح المضيق لن تعيد الأسواق فوراً إلى وضعها الطبيعي، مرجحاً أن تستغرق سلاسل الإمداد عدة أشهر للتعافي، بينما قد تمتد آثار الأزمة حتى عام 2027 إذا استمرت الاضطرابات لأسابيع إضافية.

وأكد الناصر أن أرامكو السعودية قادرة، عند الحاجة على رفع إنتاجها إلى طاقتها القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً خلال ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن الشركة أنتجت خلال الربع الأول من العام نحو 12.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وأشار إلى أن عودة حركة التجارة والشحن إلى طبيعتها ستدعم انتعاشاً قوياً في الطلب العالمي على النفط، في وقت تتوقع فيه الأسواق نمواً يتراوح بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً خلال عام 2026.

كما أوضح أن الحاجة الملحة لضمان أمن الإمدادات ستدفع إلى إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية والمخزونات التجارية بسرعة، مؤكداً أن قطاع الطاقة سيحتاج إلى توجيه جزء من السيولة المتاحة لمعالجة تراجع الاحتياطيات، وتعزيز أمن الإمدادات العالمية.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابات في سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يؤمن عبور نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط.