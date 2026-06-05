خطأ بنكي يحول شخصاً إلى أحد أغنى أغنياء العالم بعد رصيد وهمي بمليارات الدولارات

أنقرة-سانا

تحوّل رصيد حساب مصرفي لمواطن في تركيا إلى رقم قياسي غير متوقع، بعد أن فوجئ بوجود مليارات الدولارات في حسابه نتيجة خطأ تقني، ما جعله محط اهتمام واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وذكرت قناة “NTV” التركية في تقرير تلفزيوني أمس الخميس، أن المواطن الأذربيجاني المقيم في تركيا، ويدعى تاكالو، اكتشف أن حسابه البنكي الذي كان خالياً من الأموال أصبح يظهر رصيداً ضخماً يقدَّر بنحو 21.8 مليار دولار، إضافة إلى مبالغ أخرى مجهولة المصدر، قبل أن يتم تقييد الحساب لاحقاً من قبل البنك.

وأوضحت التقارير أن الحادثة بدأت عندما حاول الرجل استخدام بطاقته البنكية في أحد المتاجر، لتُرفض عملية الدفع، ما دفعه للتوجه إلى فرع البنك، حيث تبيّن أن حسابه موقوف منذ نحو شهر، بسبب ما وصفه البنك بـ”الرصيد غير الطبيعي”.

وبيّنت المصادر، أن الرصيد الظاهر في النظام بلغ رقماً ضخماً وصل إلى نحو 999 مليار و999 مليون ليرة تركية، ما أثار حالة من الاستغراب لدى الموظفين، ودفع البنك إلى فتح تحقيق داخلي في الواقعة.

وأشار صاحب الحساب في تصريحات إعلامية، إلى أنه لا يعرف مصدر هذه الأموال، مؤكداً أنه لم يتمكن من الوصول إليها، أو استخدامها بسبب استمرار الإجراءات والتحقيقات البنكية.

وتشبه الحادثة، بحسب متابعين، أحداثاً درامية في بعض الأعمال التلفزيونية التي تتناول تحولات مفاجئة في حياة الأفراد بسبب ثروات غير متوقعة، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الخطأ البنكي.