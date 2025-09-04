تركيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة لإنصاف الشعب الفلسطيني

أنقرة-سانا

دعت تركيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور فاعل لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك قوله خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم: إن “إسرائيل تواصل ارتكاب مجازرها الوحشية في غزة بقتل الأطفال والنساء وكبار السن، وتجويع السكان حتى الموت”، معتبراً أن عجز المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة عن إيقاف هذه الإبادة أمر مخيب للآمال.

وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات جدية لإرساء سلام عادل ومستدام يقوم على حل الدولتين.

كما أكد رفض بلاده القاطع للخطط الإسرائيلية الخبيثة الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من غزة تمهيداً لتوسيع الاحتلال.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء وإصابة أكثر من 225 ألف فلسطيني، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.