تفريغ ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي في ميناء بانياس

طرطوس-سانا

أنهت الشركة السورية للبترول اليوم الثلاثاء، عملية تفريغ ناقلة غاز محمّلة بكمية تبلغ أكثر من 2324 طناً مترياً، في ميناء بانياس.

وأوضح مصدر بالشركة في تصريح خاص لـ سانا، أن فرق الربط في الشركة السورية للبترول باشرت عملية ربط الناقلة PREMIER، وأنهت تفريغ الشحنة إلى خزانات قسم غاز بانياس بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.

وأشار المصدر إلى وجود مجموعة من ناقلات الغاز تنتظر دورها في التفريغ، منها: الناقلة GAS DYNAMIC بحمولة 3700 طن متري، والناقلة GAZ VICTORY بحمولة 5940 طناً مترياً.

يُذكر أن ميناء بانياس النفطي استقبل أمس الإثنين، ناقلة الغاز “GAS MILANO”، محمّلة بشحنة من الغاز تبلغ 2705 أطنان مترية، وتم تفريغها في خزانات قسم غاز بانياس، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المخزون، وتأمين مادة الغاز باستمرارية في الأسواق السورية.