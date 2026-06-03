بدء استلام محصول القمح للموسم الحالي في عدد من المراكز بحمص

حمص-سانا



بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حمص، استلام محصول موسم 2026 عبر مراكز وصوامع مجهزة، وفق آليات تنظيمية حديثة تعتمد على الحجز المسبق من خلال منصة إلكترونية، بما يسهم في تسريع عمليات التسليم وتخفيف الأعباء عن المزارعين وضمان تخزين المحصول وفق المعايير المعتمدة.

وتكتسب عمليات استلام القمح هذا العام أهمية خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين، بدءاً من تنظيم مواعيد التسليم، وصولاً إلى عمليات الفحص والتصنيف والتخزين.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل في تصريح لمراسل سانا أن مراكز شراء القمح في حمص وتلكلخ باشرت أعمالها أمس الثلاثاء، على أن يتم افتتاح مركز الاستلام في صومعة شنشار اعتباراً من يوم غد الخميس، موضحاً أن استقبال المزارعين يتم وفق مواعيد محددة عبر المنصة الإلكترونية التي أُطلقت مسبقاً لتنظيم الدور وتسهيل عمليات التسويق.



وأشار برغل إلى أن دور المديرية يتمثل في الإشراف على سير عمليات الاستلام ومتابعتها ميدانياً، والعمل على معالجة أي عقبات أو مشكلات قد تطرأ خلال موسم التسويق بما يضمن انسيابية العمل وخدمة المزارعين بالشكل الأمثل.



بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص المهندس شاكر سنبلي أن عمليات شراء القمح انطلقت في الثاني من حزيران الجاري في صوامع حمص وتلكلخ، مبيناً أنه تم أمس استقبال 15 سيارة محملة بنحو 120 طناً في صوامع تلكلخ، فيما بلغ عدد السيارات الموجودة اليوم 42 سيارة.

ولفت سنبلي إلى أن صوامع حمص استلمت أمس سبع سيارات محملة بنحو 235 طناً من القمح، بينما تم حتى ساعات اليوم الأولى استقبال ثلاث سيارات، مشيراً إلى أن الكميات الواردة إلى صوامع حمص تأتي حالياً من منطقة تدمر التي بدأت فيها عمليات الحصاد، حيث تتراوح التقديرات الأولية للإنتاج بين 7 و10 آلاف طن.

وأكد سنبلي أن المؤسسة وفرت جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين، وأن عمليات الشراء تتم بشكل مباشر، حيث تسحب عينات من المحصول ويتم تحليلها مخبرياً قبل تصنيفه وتخزينه بحسب الدرجة والجودة المعتمدة.



وأشار إلى أن نظام الحجز الإلكتروني يعد تجربة تنظيمية جديدة ومميزة تتيح للمزارع معرفة موعد تسليم محصوله مسبقاً، ما يحد من الازدحام وفترات الانتظار، مؤكداً أن إجراءات التسليم تتم بسهولة ويسر، وأن أي حالة طارئة أو إشكال يتم التعامل معها ومعالجتها بشكل فوري.



من جانبه أوضح مدير صومعة حمص المهندس أحمد الهداني أن الصومعة استقبلت أمس أولى كميات محصول القمح لموسم 2026 الواردة من منطقة البيارات الغربية، مبيناً أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استلام نحو 350 طناً من القمح القاسي والطري.



وأشار الهداني إلى أن الطاقة التخزينية لصومعة حمص تبلغ 86 ألف طن، وأنها جاهزة بالكامل لاستقبال المحصول، مع توافر مساحات تخزينية كافية لاستيعاب الكميات المتوقعة للموسم الحالي، والتي تقدر بنحو 25 ألف طن.



وأضاف: إن إجراءات الاستلام تتم من خلال أخذ عينات سرية من المحصول وتحليلها مخبرياً، وصولاً إلى إصدار النتيجة النهائية وتحديد درجة القمح قبل تخزينه في المواقع المخصصة له.



وتواصل الجهات المعنية في محافظة حمص تنفيذ خطتها لاستلام محصول القمح للموسم الحالي، مع التركيز على توفير بيئة تنظيمية وخدمية تسهم في تسويق الإنتاج الزراعي ودعم الفلاحين.

