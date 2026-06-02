الحرب في الشرق الأوسط ترفع تضخم منطقة اليورو إلى 3.2 %

بروكسل-سانا

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أيار الماضي بنسبة 3.2 % مع تفاقم التداعيات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أظهرت أن التضخم سجل الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.2 % مقارنة ب 3 % في نيسان الماضي.

وتتجاوز هذه النسبة بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 %.

ويشكّل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، أهمية خاصة لدى المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في الـ 11 من الشهر الحالي.

ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كإشارة إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.

ويعتبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، نظراً لكونه مستورداً صافياً للطاقة.

وكان معدل التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو ارتفع إلى 10.9 % في أيار الماضي مقارنة ب 10.8 % في نيسان الماضي، بينما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5 % الشهر الماضي من 3 % في نيسان الماضي.