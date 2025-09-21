موسم الزيتون في إدلب.. تراجع ملحوظ في الإنتاج نتيجة شح الأمطار في الشتاء

إدلب-سانا

يواجه موسم الزيتون في ريف إدلب هذا العام تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج، نتيجة شح الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، ما انعكس سلباً على المزارعين وأجبرهم على تكثيف عمليات السقاية لتعويض نقص الري الطبيعي.

وأوضح مدير زراعة إدلب، مصطفى موحد، في تصريح لـ سانا “أن أشجار الزيتون تعرضت لإجهاد مائي شديد خلال فترة الإزهار، ما حال دون وصولها إلى مرحلة العقد”، وأكد أن زيت الزيتون المنتج في إدلب يُصنّف ضمن فئة الزيت البكر الممتاز، حيث يعتمد المزارعون على أساليب تقليدية لا تدخل فيها الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية إلا في الحدود الدنيا.

وكشف موحد “أن الكمية المقدرة لمحصول الزيتون هذا الموسم تبلغ نحو 55 ألف طن”، وهو رقم يعكس ضعف المحصول لهذا الموسم.

المزارع وليد زريفة، من ريف إدلب، أشار إلى أن قلة الأمطار دفعت المزارعين إلى مضاعفة عمليات السقاية في محاولة لتعويض العجز، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤثر على جودة الزيت، ومنوها بالجهود التي تبذلها مديرية الزراعة في دعم المزارعين ضمن الإمكانيات المتاحة.

ويُعد الزيتون أحد أهم المحاصيل الزراعية في إدلب، إذ تشتهر المحافظة بجودة إنتاجها من الزيت الذي يشكل مصدر دخل أساسياً لآلاف العائلات.

