انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية، بمقدار 100 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر السابق.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16600 ليرة مبيعاً، و16250 ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14200 ليرة مبيعاً، و13850 ليرة شراءً.

وبلغ سعر أونصة الذهب في السوق العالمية اليوم 4903 دولارات، منخفضاً بنسبة 2.02%.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

