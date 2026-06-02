الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

4802665 الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وترقب تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” عربية أن سعر التسليم الفوري للذهب ارتفع بنحو 0.9% إلى 4523.16 دولاراً للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% مسجلاً 4548.40 دولاراً للأونصة.

وقال المدير الإداري لشركة غولد سيلفر سنترال برايان لان: إن وقف إطلاق ⁠النار في لبنان هو ما يدفع على ما يبدو أسعار الذهب ⁠إلى ارتفاع طفيف، مضيفاً: إن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية يدعم المعدن على نحو أكبر.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قليلاً، ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في أميركا وتقرير التوظيف، وكلاهما من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم قوة سوق العمل وسط مخاوف متزايدة من التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتتركز الأنظار كذلك على تصريحات مسؤولي مجلس الفدرالي ” البنك المركزي الأميركي” لتقييم مسار السياسة النقدية في المستقبل.

واشنطن تجدد العمل باتفاقية تعفي سلع 32 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية
وزارة الاقتصاد ومجلس الأعمال السوري التركي يشاركان في معرض “حلال إكسبو 2025” بإسطنبول
لوكسمبورغ الأعلى أجوراً في الاتحاد الأوروبي وبلغاريا الأدنى خلال 2024
وزارة الزراعة: أكثر من 30 ألف طن إنتاج الأسماك في سوريا حتى آذار الحالي
ارتفاع الدولار مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك