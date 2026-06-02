الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وترقب تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت شبكة “سي إن بي سي” عربية أن سعر التسليم الفوري للذهب ارتفع بنحو 0.9% إلى 4523.16 دولاراً للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% مسجلاً 4548.40 دولاراً للأونصة.



وقال المدير الإداري لشركة غولد سيلفر سنترال برايان لان: إن وقف إطلاق ⁠النار في لبنان هو ما يدفع على ما يبدو أسعار الذهب ⁠إلى ارتفاع طفيف، مضيفاً: إن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية يدعم المعدن على نحو أكبر.



وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قليلاً، ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.



ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في أميركا وتقرير التوظيف، وكلاهما من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم قوة سوق العمل وسط مخاوف متزايدة من التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتتركز الأنظار كذلك على تصريحات مسؤولي مجلس الفدرالي ” البنك المركزي الأميركي” لتقييم مسار السياسة النقدية في المستقبل.