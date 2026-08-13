مصرف سوريا المركزي يعلن بدء استقبال طلبات سحب العملة القديمة إلكترونياً

دمشق-سانا



أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات سحب العملة القديمة إلكترونياً، مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد، وفق الآلية المحددة.



ودعا المصرف إلى التسجيل وحجز موعد لسحب العملة السورية القديمة، من خلال زيارة الرابط.

خطوات تقديم الطلب

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن تُرسل تفاصيل الموعد إلى مُقدم الطلب عبر رسالة SMS إلى رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد.



وأوضح المصرف أن مُقدم الطلب يستكمل إجراءات السحب ويسلّم الوثائق والبيانات المطلوبة في الموعد المحدد، إضافة إلى العملة السورية القديمة، في فرع المصرف الذي يحدده عند تقديم الطلب.



وبيّن المصرف أنه بعد استكمال إجراءات السحب، تُحوَّل القيمة المستحقة بالعملة السورية الجديدة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده مُقدم الطلب لدى المصرف الذي لديه حساب فيه، دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.



ولفت المصرف إلى أن محافظات دير الزور والرقة والحسكة تستمر في عملية سحب العملة السورية القديمة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في تلك المحافظات، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

طلب السحب لا يتقيد بعدد محدد للأوراق النقدية أو بفئات معينة

وأكد المصرف حق المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين حصراً، دون الأشخاص الاعتباريين، بالتقدم بطلب سحب قيمة ما لديهم من العملة السورية القديمة، وأن طلب السحب لا يتقيد بعدد محدد من الأوراق النقدية أو بفئات معينة، ويمكن لمُقدم الطلب إدراج ما لديه من العملة السورية القديمة وفق البيانات الفعلية للعملة المقدمة للسحب، على أن يُقدَّم طلب السحب لمرة واحدة فقط خلال مرحلة السحب، وفق الضوابط المعتمدة.



ودعا المصرف المواطنين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لعملية السحب، وعدم التعامل مع أي جهة أو وسيط، مؤكداً أن جميع البيانات والمعلومات المقدمة من قبل صاحب طلب السحب تتمتع بالسرية والحماية، ولا تستخدم إلا للأغراض المرتبطة بتنفيذ إجراءات السحب، وفق القوانين والأنظمة النافذة.



وكان مصرف سوريا المركزي‎ ‎أعلن في السادس والعشرين من ‌‏شهر تموز الماضي انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق النقدية القديمة ‌‏بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة ‏في ‏عملية الاستبدال‌،‏ وبدء عملية سحب الأوراق النقدية بدءاً من ‏يوم الـ ‌‏31 ‏من تموز 2026 ‎ ‎على أن تستمر لمدة خمس سنوات.‏