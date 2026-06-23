المفوضية الأوروبية: 5.8 ملايين يورو لإنشاء أول مركزين إقليميين للكابلات في البلطيق والمتوسط

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستخصص 5.8 ملايين يورو، لإنشاء أول مركزين إقليميين للكابلات في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” اليوم الثلاثاء عن الجهاز التنفيذي الأوروبي قوله: إنه أطلق أيضاً حملة لجمع تبرعات بقيمة 40 مليون يورو، لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على إصلاح كابلات الاتصالات البحرية.

وسيضم مركز منطقة البحر الأبيض المتوسط، المدعوم بتمويل قدره 3.3 ملايين يورو، آليات عمل مشتركة وهياكل لصنع القرار ومنصة تكنولوجية موحدة، بما يتيح تبادل المعلومات شبه الفوري، واكتشاف الحالات الشاذة، والاستجابة المنسقة للحوادث عبر الحدود.

وستتولى إيطاليا تنسيق هذا المركز بالتعاون مع اليونان وقبرص ومالطا.

أما المركز الإقليمي لبحر البلطيق، الذي ستموله المفوضية بـ2.5 مليون يورو، فسيعزز آليات المراقبة والاستجابة الإقليمية، كما سيسهم في تقوية مراكز عمليات الأمن الوطنية والعابرة للحدود، وتحسين منصات تبادل المعلومات، ورفع القدرة على كشف التهديدات التي تستهدف البنية التحتية البحرية الحيوية والوقاية منها، وفق المذكرة الصادرة في بروكسل.

وستتولى فنلندا تنسيق عمل المركز بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا وإستونيا ولاتفيا والسويد.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الكابلات، ودعم أمن ومرونة كابلات البيانات والطاقة البحرية الحيوية في أوروبا، إضافةً إلى تعزيز قدرات الرصد والكشف والاستجابة للتهديدات التي تستهدف البنية التحتية البحرية الحيوية.