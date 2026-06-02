ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة للبرميل بعد ورود تقارير إعلامية تفيد بأن إيران أوقفت المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز اليوم أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 3.86 دولارات أو ما يعادل 4.2 بالمئة إلى 94.98 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.80 دولارات أو 5.5 بالمئة إلى 92.16 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع كلا العقدين أكثر من ستة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، لكنهما بددا مكاسبهما بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إنه ليس على علم بتوقف المحادثات مع إيران”.

وأنهى خام برنت شهر أيار بتراجعه نحو 19 بالمئة، ونزل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 17 بالمئة، ما يشكل أكبر هبوط شهري لهما على الإطلاق منذ آذار 2020، حينما أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة في الطلب على الطاقة، وذلك وسط تزايد التفاؤل باقتراب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق طهران للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تعليق المحادثات في حال حدوثه لا يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ بقصف إيران، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.