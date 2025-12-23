294 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة اليوم

دمشق-سانا

سجل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم، قيمة تداول إجمالية بلغت 294 مليون ليرة سورية، توزعت على 122809 أسهم من خلال 121 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

أسهم سجلت ارتفاعاً

وتصدر سهم بنك سوريا والمهجر الأسهم المرتفعة بنسبة 4.52% ليغلق على سعر 1517 ليرة محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 25284 سهماً، في حين ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 3.97% ليصل إلى سعر 57343 ليرة.

أسهم سجلت انخفاضاً

في المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة – سوريا الذي انخفض بنسبة 2.02% ليغلق عند 2100 ليرة، كما تراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 1.54% ليغلق عند 1373 ليرة.

شركات لم تسجل أي تداول

ولم يشهد عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، والبنك العربي – سوريا، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس، بقيمة تداول إجمالية بلغت 385 مليون ليرة سورية، بحجم تداول قدره 90361 سهماً، موزعة على 144 صفقة.