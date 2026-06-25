الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام

سنغافورة-سانا
ارتفع الدولار الأمريكي بقوة، اليوم الخميس، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام، في ظل مراهنة المتعاملين على أن متانة الاقتصاد الأمريكي ستسهم في دعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وذكرت وكالة رويترز أن الدولار اخترق هذا الأسبوع مستوى 1.14 مقابل اليورو، وبلغ خلال الليل أقوى مستوى له في 13 شهراً عند 1.1325 دولار، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية عند نحو 1.1353 دولار.
واقترب الدولار، بعد بلوغه مستوى 161.73 يناً، من أعلى مستوى له في أربعة عقود مقابل العملة اليابانية، فيما سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى في 11 شهراً أمام الفرنك السويسري عند 0.8139 فرنك.
كما دفع صعود الدولار أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، فيما تراجع سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2024.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في 13 شهراً عند 101.8 خلال الليل، قبل أن يبدأ جلسة التداول الآسيوية صباح اليوم عند نحو 101.6.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، والارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تبدل توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في حين دفعت النبرة المائلة إلى التشديد النقدي التي تبناها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش الأسبوع الماضي، المتعاملين إلى ترجيح رفع الفائدة بحلول تشرين الأول المقبل.