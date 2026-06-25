الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام

سنغافورة-سانا‏

ارتفع الدولار الأمريكي بقوة، اليوم الخميس، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام، في ظل مراهنة ‏المتعاملين على أن متانة الاقتصاد الأمريكي ستسهم في دعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الدولار اخترق هذا الأسبوع مستوى 1.14 مقابل اليورو، وبلغ خلال الليل أقوى مستوى له في ‌‏13 شهراً عند 1.1325 دولار، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية عند نحو 1.1353 دولار.‏

واقترب الدولار، بعد بلوغه مستوى 161.73 يناً، من أعلى مستوى له في أربعة عقود مقابل العملة اليابانية، فيما سجل ‏أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى في 11 شهراً أمام الفرنك ‏السويسري عند 0.8139 فرنك.‏

كما دفع صعود الدولار أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، فيما تراجع ‏سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2024.‏

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في 13 شهراً ‏عند 101.8 خلال الليل، قبل أن يبدأ جلسة التداول الآسيوية صباح اليوم عند نحو 101.6.‏

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، والارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تبدل توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية هذا العام، في حين دفعت النبرة المائلة إلى التشديد النقدي التي تبناها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ‏الجديد كيفن وارش الأسبوع الماضي، المتعاملين إلى ترجيح رفع الفائدة بحلول تشرين الأول المقبل.‏