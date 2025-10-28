أسعار الفواكه والخضراوات في سوق باب سريجة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار
|بندورة
|7500
|4000
|بطاطا
|8000
|4000
|خيار بلدي
|6000
|5000
|باذنجان أسود
|7000
|5000
|ليمون أصفر
|15000
|10000
|فاصولياء خضراء
|18000
|10000
|بامياء
|25000
|23000
|ثوم
|30000
|25000
|كوسا
|5000
|4000
|فليفلة خضراء
|6000
|4000
|فليفلة حمراء
|15000
|10000
|ذرة صفراء
|5000
|4500
|فليفلة صفراء
|25000
|23000
|بصل يابس
|7000
|5000
|باذنجان حموي
|3700
|3500
|ملفوف
|7500
|6500
|زهرة
|7500
|6000
|فجل
|1500
|1000
|بقدونس
|1500
|1000
|نعنع
|1500
|1000
|بقلة
|1500
|100
|كزبرة
|1500
|1000
|بصل أخضر
|2000
|2000
|خس
|4000
|3500
أسعار الفواكه
|برتقال
|12000
|7000
|موز صومالي
|13000
|11500
|عنب أخضر
|15000
|12000
|عنب أحمر
|14000
|12000
|إجاص
|20000
|18000
|جزر بلوري
|6000
|4500
|رمان
|8500
|6000
|تفاح أخضر
|17000
|7000
|تفاح أحمر
|18000
|8000
|خرما سكرية
|18000
|14000
|مانغا مصرية
|30000
|25000
|كيوي
|20000
|16000
|كرمنتينا حلوة
|7000
|5000