أسعار الفواكه والخضراوات في سوق باب سريجة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

MHM 9302

الخضار

بندورة75004000
بطاطا80004000
خيار بلدي60005000
باذنجان أسود70005000
ليمون أصفر1500010000
فاصولياء خضراء1800010000
بامياء2500023000
ثوم3000025000
كوسا50004000
فليفلة خضراء60004000
فليفلة حمراء1500010000
ذرة صفراء50004500
فليفلة صفراء2500023000
بصل يابس70005000
باذنجان حموي37003500
ملفوف75006500
زهرة75006000
فجل15001000
بقدونس15001000
نعنع15001000
بقلة1500100
كزبرة15001000
بصل أخضر20002000
خس40003500
MHM 9285 scaled
MHM 9289 scaled
MHM 9293 scaled
MHM 9323 scaled
MHM 9329 scaled

أسعار الفواكه

برتقال120007000
موز صومالي1300011500
عنب أخضر1500012000
عنب أحمر1400012000
إجاص2000018000
جزر بلوري60004500
رمان85006000
تفاح أخضر170007000
تفاح أحمر180008000
خرما سكرية  1800014000
مانغا مصرية3000025000
كيوي2000016000
كرمنتينا حلوة70005000
MHM 9315 scaled
MHM 9318 scaled
MHM 9338 scaled
MHM 9340 scaled
MHM 9350 scaled
