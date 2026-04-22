الشعار يبحث مع كوردوني تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل دور المنظمات الدولية في دعم القطاعات الإنتاجية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، آفاق تطوير الشراكة مع الجهات الدولية بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتحسين بيئة العمل والاستثمار، إضافة إلى مناقشة آليات تنسيق البرامج والمبادرات المشتركة، بما ينسجم مع الأولويات التنموية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وتوسيع مجالات الدعم الفني والتنموي، بما يخدم خطط التعافي الاقتصادي، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحث أمس الثلاثاء، مع سفيرة مملكة النرويج بدمشق هيلدي هارالدستاد، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويرها.