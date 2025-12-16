رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يزور ألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

برلين-سانا

يُجري رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي ومدير عام الاتحاد عامر الحمصي، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر أيام عدة، تلبيةً لدعوة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وأوضح العلي في تصريح لـ سانا اليوم، أن برنامج الزيارة يتضمن سلسلة من اللقاءات والنشاطات، من بينها اجتماع مع عدد من رجال الأعمال وأبناء الجالية السورية، إضافة إلى لقاء رئيس وأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وأعضائها.

وأشار العلي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، والاطلاع على التجارب الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، فضلاً عن بحث آفاق التعاون المشترك وتنشيط العلاقات التجارية بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار.

وبين العلي أن هذه الخطوة تمثل امتداداً للأنشطة واللقاءات السابقة التي نظمها الاتحاد في دمشق، وآخرها الملتقى السوري الألماني النمساوي الذي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

يُشار إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية نظم في الـ 20 من تشرين الأول الماضي فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية السورية، ورجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث.