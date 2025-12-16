رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يزور ألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

photo 2025 12 16 00 21 20 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يزور ألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

برلين-سانا

يُجري رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي ومدير عام الاتحاد عامر الحمصي، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر أيام عدة، تلبيةً لدعوة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وأوضح العلي في تصريح لـ سانا اليوم، أن برنامج الزيارة يتضمن سلسلة من اللقاءات والنشاطات، من بينها اجتماع مع عدد من رجال الأعمال وأبناء الجالية السورية، إضافة إلى لقاء رئيس وأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وأعضائها.

photo 2025 12 16 00 21 24 رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يزور ألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأشار العلي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، والاطلاع على التجارب الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، فضلاً عن بحث آفاق التعاون المشترك وتنشيط العلاقات التجارية بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار.

وبين العلي أن هذه الخطوة تمثل امتداداً للأنشطة واللقاءات السابقة التي نظمها الاتحاد في دمشق، وآخرها الملتقى السوري الألماني النمساوي الذي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

يُشار إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية نظم في الـ 20 من تشرين الأول الماضي فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية السورية، ورجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث.

“طيران الإمارات” تستأنف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع 13 عاماً- فيديو
أونماخت يرحب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة ‎السويداء
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية السورية
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية
قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك