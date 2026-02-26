بنك أوروبي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا 4 بالمئة للعام الحالي

لندن-سانا

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، بنسبة 4 بالمئة للعام الحالي.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك، نقلت عنه وكالة أنباء “الأناضول”، اليوم الخميس، بعنوان “التوقعات الاقتصادية الإقليمية”، الذي يغطي الدول التي يعمل فيها، بما في ذلك تركيا، بعد أن عدّل النسبة المذكورة من 3.5 بالمئة في تقريره السابق.

كما توقع البنك أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً في العام المقبل بمعدل 4.5 بالمئة.

وذكر التقرير أن برنامج الاستقرار الاقتصادي الكلي في تركيا، حقق توازناً بين أهدافه المتعلقة بالنمو، وخفض التضخم، وأن ازدياد فرص وصول تركيا إلى أسواق رأس المال الدولية ساهم في استقرار الأوضاع المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تجاوز إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي 200 مليار دولار لأول مرة.

وأظهرت بيانات رسمية تركية، تم نشرها في ال 13 من الشهر الجاري أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى تركيا في العام الماضي، سجل 13.1 مليار دولار.

وكان البنك الأوروبي أعلن في ال 13 من تشرين الثاني الماضي أن حجم استثماراته في تركيا بلغ 2.2 مليار يورو، منذ بداية 2025.