تداولات نشطة في جلسة اليوم ‏بسوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس تداولات نشطة بلغت ‏قيمتها الإجمالية 7.075 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 182 صفقة شملت ‌‏308054 سهماً، في أداء يعكس استمرار الحركة المتوازنة في السوق.

وجاءت الجلسة مدفوعةً بصفقة متوسطة بلغت قيمتها 2.075 مليون ليرة سورية، ‏عبر تداول 125000 سهم، أسهمت في رفع حجم التداول.

وشهدت الجلسة ارتفاعات محدودة تصدّرتها الشركة الأهلية للنقل بنسبة 5.00 ‏بالمئة، مغلقة عند 121.01 ليرة للسهم، بحجم تداول بلغ 547 سهماً، لتسجّل أعلى ‏نسبة صعود في الجلسة، وتساوى كل من بنكي شهباء والوطني الإسلامي في نسبة ‏الارتفاع عند 4.99 بالمئة، حيث أغلق بنك شهباء عند 48.61 ليرة، وحجم تداول ‌‏3642 سهماً، بينما أغلق الوطني الإسلامي عند 17.25 ليرة بحجم تداول 8,755 ‏سهماً، في أداء يعكس نشاطاً ملحوظاً في القطاع المصرفي.

وجاء فرنسبنك في المرتبة الثالثة بنسبة 4.47 بالمئة، مغلقاً عند 26.64 ليرة، ‏بحجم تداول 1830 سهماً، ليواصل حضوره النشط ضمن الأسهم المصرفية، ثم حلّ ‏بنك الائتمان الأهلي بنسبة 1.31 بالمئة، مغلقاً عند 13.10 ليرة، بحجم تداول ‌‏10146 سهماً، في أداء يعكس نشاطاً مستقراً للسهم، وتلاه شركة إسمنت البادية ‏بنسبة 1.11 بالمئة، مغلقة عند 764.74 ليرة، بحجم تداول 1792 سهماً‎.

وضمن مسار الأسهم الصاعدة، واصل بنك بيمو السعودي الفرنسي تعزيز ‏حضوره، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.08 بالمئة ليغلق عند 16.78 ليرة، بحجم تداول ‌‏20.555 سهماً، في حركة تداول تعكس تماسك السهم خلال الجلسة، كما حافظت ‏الشركة الأهلية للزيوت النباتية على مسار صعودي خفيف، مكتفية بزيادة 0.40 ‏بالمئة لتغلق عند 339.60 ليرة، بحجم تداول 895 سهماً، لتبقى ضمن الأسهم ‏الصناعية الأكثر استقراراً.

أما بنك البركة فأنهى تداولاته على ارتفاع طفيف بلغ 0.17 بالمئة، مغلقاً عند ‌‏18.00 ليرة، بحجم تداول 58761 سهماً، قبل أن يلحق به بنك سورية والمهجر ‏بارتفاع محدود نسبته 0.06 بالمئة، ليستقر عند 18.01 ليرة، عبر تداول 10267 ‏سهماً في ختام قائمة الأسهم المرتفعة.

كما سجلت الجلسة تراجع أسهم قطر الوطني بنسبة 0.43 بالمئة، ليغلق عند ‌‏20.78 ليرة للسهم، في حركة هبوط طفيفة تعكس تداولات هادئة على السهم، وتلاه ‏المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.42 بالمئة، مغلقاً عند 16.53 ليرة، ‏ليكون ثاني الأسهم المتراجعة في الجلسة، بينما بقيت أسهم مجموعة من البنوك ‏والشركات خارج حركة التداول خلال الجلسة.

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت في بداية الأسبوع نشاطاً في ‏حركة التداول، تجاوزت فيه قيمة التعاملات أكثر من 7.5 ملايين ليرة سورية ‏جديدة، موزعة على 189 صفقة، بحجم تداول بلغ أكثر من 346 ألف سهم.