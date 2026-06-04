تداولات نشطة في جلسة اليوم ‏بسوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا
سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 7.075 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 182 صفقة شملت 308054 سهماً، في أداء يعكس استمرار الحركة المتوازنة في السوق.
وجاءت الجلسة مدفوعةً بصفقة متوسطة بلغت قيمتها 2.075 مليون ليرة سورية، عبر تداول 125000 سهم، أسهمت في رفع حجم التداول.
وشهدت الجلسة ارتفاعات محدودة تصدّرتها الشركة الأهلية للنقل بنسبة 5.00 بالمئة، مغلقة عند 121.01 ليرة للسهم، بحجم تداول بلغ 547 سهماً، لتسجّل أعلى نسبة صعود في الجلسة، وتساوى كل من بنكي شهباء والوطني الإسلامي في نسبة الارتفاع عند 4.99 بالمئة، حيث أغلق بنك شهباء عند 48.61 ليرة، وحجم تداول 3642 سهماً، بينما أغلق الوطني الإسلامي عند 17.25 ليرة بحجم تداول 8,755 سهماً، في أداء يعكس نشاطاً ملحوظاً في القطاع المصرفي.
وجاء فرنسبنك في المرتبة الثالثة بنسبة 4.47 بالمئة، مغلقاً عند 26.64 ليرة، بحجم تداول 1830 سهماً، ليواصل حضوره النشط ضمن الأسهم المصرفية، ثم حلّ بنك الائتمان الأهلي بنسبة 1.31 بالمئة، مغلقاً عند 13.10 ليرة، بحجم تداول 10146 سهماً، في أداء يعكس نشاطاً مستقراً للسهم، وتلاه شركة إسمنت البادية بنسبة 1.11 بالمئة، مغلقة عند 764.74 ليرة، بحجم تداول 1792 سهماً.
وضمن مسار الأسهم الصاعدة، واصل بنك بيمو السعودي الفرنسي تعزيز حضوره، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.08 بالمئة ليغلق عند 16.78 ليرة، بحجم تداول 20.555 سهماً، في حركة تداول تعكس تماسك السهم خلال الجلسة، كما حافظت الشركة الأهلية للزيوت النباتية على مسار صعودي خفيف، مكتفية بزيادة 0.40 بالمئة لتغلق عند 339.60 ليرة، بحجم تداول 895 سهماً، لتبقى ضمن الأسهم الصناعية الأكثر استقراراً.
أما بنك البركة فأنهى تداولاته على ارتفاع طفيف بلغ 0.17 بالمئة، مغلقاً عند 18.00 ليرة، بحجم تداول 58761 سهماً، قبل أن يلحق به بنك سورية والمهجر بارتفاع محدود نسبته 0.06 بالمئة، ليستقر عند 18.01 ليرة، عبر تداول 10267 سهماً في ختام قائمة الأسهم المرتفعة.
كما سجلت الجلسة تراجع أسهم قطر الوطني بنسبة 0.43 بالمئة، ليغلق عند 20.78 ليرة للسهم، في حركة هبوط طفيفة تعكس تداولات هادئة على السهم، وتلاه المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.42 بالمئة، مغلقاً عند 16.53 ليرة، ليكون ثاني الأسهم المتراجعة في الجلسة، بينما بقيت أسهم مجموعة من البنوك والشركات خارج حركة التداول خلال الجلسة.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجلت في بداية الأسبوع نشاطاً في حركة التداول، تجاوزت فيه قيمة التعاملات أكثر من 7.5 ملايين ليرة سورية جديدة، موزعة على 189 صفقة، بحجم تداول بلغ أكثر من 346 ألف سهم.