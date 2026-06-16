جوهرة مصر حمزة عبد الكريم يكتب التاريخ وبرشلونة يحتفي باللاعب

واشنطن-سانا

دخل لاعب شباب برشلونة والمنتخب المصري حمزة عبد الكريم، التاريخ مع منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وأصبح عبد الكريم أصغر لاعب يشارك مع المنتخب المصري في مباراة بكأس العالم، وذلك بعمر 18 عاماً و165 يوماً، وذلك وفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

ودفع مدرب منتخب مصر حسام حسن بحمزة عبد الكريم بديلاً لمحمد صلاح بعد 76 دقيقة من مواجهة بلجيكا، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.

واحتفى برشلونة بمشاركة عبد الكريم مع منتخب بلاده (مصر) في المونديال، حيث نشر صورة للاعب على حسابه بشبكة “إكس”.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.