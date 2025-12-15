سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض “البازار الشرقي” بميونيخ الألمانية

٢٠٢٥١٢١٣ ١٤٢٢٢٧ سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية

ميونيخ-سانا

شكّل معرض “البازار الشرقي” الذي أقامته “المنظمة الاجتماعية للإبداع والثقة بالنفس” في مدينة ميونيخ الألمانية، فرصة للسيدات السوريات والعربيات لعرض منتجاتهن وحرفهن اليدوية، وتعزيز اندماج المرأة السورية ونجاحها في بلاد الاغتراب.

ويُعد المعرض تجمعاً إبداعياً يبرز التراث والحرف الشرقية في قلب ميونيخ، حيث لم يقتصر على عرض المنتجات فحسب، بل مثّل أيضاً احتفاءً بالمطبخ السوري الأصيل الذي لاقى إعجاب الزوار من الألمان والعرب، إذ تبادلت المشاركات خبراتهن وقدمن تجربة تذوق تربط بين الماضي والحاضر، في إطار إحياء للغاتهن وثقافاتهن المتنوعة.

سوسن حمص سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية

وأوضحت سوسن سبسبة، من مواليد مدينة حمص، في تصريح لمراسلة سانا، أنها شاركت في البازار بعد 14 عاماً من الإقامة في ألمانيا، بدافع الحنين إلى أجواء المطبخ الشرقي وروح الفكاهة العربية، مبينة أنها عرضت مأكولات حمصية تقليدية أبرزها الفطائر التي اشتهرت بها والدتها، إضافة إلى بعض الديكورات التي تأمل أن تنال إعجاب الزوار وتحقق لها دخلاً إضافياً.

خيرية من حماه سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية

من جانبها، أشارت خيرية العبود، من مدينة حماة، إلى أنها شاركت من خلال تقديم “حلاوة الجبنة”، مؤكدة أن مشاركتها كانت فرصة للتعريف بالمطبخ السوري الغني بأصالته ونكهاته، والذي يمثل حكاية وتاريخاً وثقافة تعكس كرم ومحبة السوريين.

شهد من ادلب سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية

كما بيّنت شهد حدادي، من مدينة إدلب، أنها شاركت عبر تقديم “الشعيبيات الإدلبية” التي تميز مدينتها، موضحة أن هذه المشاركة أتاحت للزوار فرصة تذوق هذه الحلوى النادرة في مقاطعة بايرن حيث لا يتوفر محل خاص لبيعها.

وتحوّل البازار في ختامه إلى ساحة احتفال بمناسبة ذكرى التحرير، حيث صدحت الأناشيد السورية وشارك الحضور في الرقص على أنغام أغنية “أنت سوري حر”، ابتهاجاً بالنصر والحرية.

٢٠٢٥١٢١٣ ١٤٠٠٣٨ scaled سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية
٢٠٢٥١٢١٣ ١٤٠٠٢٦ scaled سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية
٢٠٢٥١٢١٣ ١٤٥٠٥٢ scaled سيدات سوريات وعربيات يقدمن تراثهن ومأكولاتهن في معرض "البازار الشرقي" بميونيخ الألمانية
رابطة المهندسين السوريين في قطر.. خطوة نحو حشد الطاقات والخبرات السورية الموجودة في الخارج
‏63 مليون دولار الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة مياه دمشق وريفها ‏العام الحالي ‏
حزمة قرارات لدعم الإنتاج السوري في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
وصول باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس
الطيران المدني الأردني: نتوقّع ارتفاع الطلب على الرحلات الجويّة بين الأردن وسوريا في الفترة المقبلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك