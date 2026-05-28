وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو لتعزيز التعاون مع الصين في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي

برلين-سانا
دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش، اليوم الخميس، إلى تعزيز العلاقات مع الصين في ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، معربةً عن تطلعها لزيادة التعاون والاستثمار، واستكشاف فرص جديدة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن رايش قولها، خلال اجتماع مع سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ هوانغ كونمينغ: إن “الهدف هو أن نضع أنفسنا بشكل مشترك في عالم لا يخلو من الصراعات، وفي بعض الأحيان تكون سبل إيجاد الحلول فيه محدودة إلى حد ما”، مشددةً على أهمية التركيز على “العلاقات القائمة على الثقة على المدى الطويل، والتي يجب تعزيزها، وتوطيدها في الأوقات المضطربة”.
وأبدت الوزيرة الألمانية تقييماً إيجابياً للمحادثات التي أجرتها مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في بكين، قائلة: “لقد أجرينا بالفعل حواراً مطولاً للغاية حول مجموعة واسعة من الموضوعات في جو بناء وودي ومنفتح بشكل استثنائي، تميز بالتفاهم المتبادل”.
ودعت رايش إلى اتباع نهج متوازن، قائلة: “ألمانيا لديها مصلحة في اتخاذ تدابير عامة كلما ظهرت ممارسات منافسة غير عادلة، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تظل ألمانيا دولة تصديرية، ونحن بحاجة إلى موقف متوازن”.
وتأتي زيارة رايش التي تستغرق يومين في أعقاب الرحلة الافتتاحية للمستشار فريدريش ميرتس إلى بكين في شباط الماضي، كجزء من محاولة برلين لإحياء الحوار الاقتصادي، في وقت لا يزال فيه اختلال التوازن التجاري بين ألمانيا والصين متوتراً بشدة لصالح الصين، وذلك قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة المخصص لمناقشة خلق تكافؤ الفرص مع الصين.