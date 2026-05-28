وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو لتعزيز التعاون مع الصين في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي

برلين-سانا‏

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش، اليوم الخميس، إلى تعزيز العلاقات مع الصين في ضوء الوضع الجيوسياسي ‏الحالي، معربةً عن تطلعها لزيادة التعاون والاستثمار، واستكشاف فرص جديدة بين البلدين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن رايش قولها، خلال اجتماع مع سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة ‏قوانغدونغ هوانغ كونمينغ: إن “الهدف هو أن نضع أنفسنا بشكل مشترك في عالم لا يخلو من الصراعات، وفي بعض ‏الأحيان تكون سبل إيجاد الحلول فيه محدودة إلى حد ما”، مشددةً على أهمية التركيز على “العلاقات القائمة على الثقة على ‏المدى الطويل، والتي يجب تعزيزها، وتوطيدها في الأوقات المضطربة”.

وأبدت الوزيرة الألمانية تقييماً إيجابياً للمحادثات التي أجرتها مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في بكين، قائلة: “لقد ‏أجرينا بالفعل حواراً مطولاً للغاية حول مجموعة واسعة من الموضوعات في جو بناء وودي ومنفتح بشكل استثنائي، تميز ‏بالتفاهم المتبادل”.‎

ودعت رايش إلى اتباع نهج متوازن، قائلة: “ألمانيا لديها مصلحة في اتخاذ تدابير عامة كلما ظهرت ممارسات منافسة غير ‏عادلة، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تظل ألمانيا دولة تصديرية، ونحن بحاجة إلى موقف متوازن”.‎

وتأتي زيارة رايش التي تستغرق يومين في أعقاب الرحلة الافتتاحية للمستشار فريدريش ميرتس إلى بكين في شباط ‏الماضي، كجزء من محاولة برلين لإحياء الحوار الاقتصادي، في وقت لا يزال فيه اختلال التوازن التجاري بين ألمانيا ‏والصين متوتراً بشدة لصالح الصين، وذلك قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة المخصص لمناقشة خلق ‏تكافؤ الفرص مع الصين.