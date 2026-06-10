الهيئة العامة للثروة السمكية تدعو إلى حماية السلاحف البحرية خلال فترة تعشيشها

دمشق-سانا

دعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الأهالي، وخاصةً الصيادين، إلى ضرورة حماية ‏السلاحف البحرية خلال فترة تعشيشها الممتدة من شهر أيار وحتى منتصف شهر أيلول، في ‏إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع الحيوي، واستدامة الثروة البحرية في السواحل السورية.‏

وأكدت الهيئة في إعلانها على صفحتها عبر الفيس بوك اليوم الأربعاء، ضرورة عدم التعرض ‏للسلاحف أو صيدها، وتجنب استخدام الإضاءة القوية ليلاً في محيط الشواطئ، وعدم ترك ‏النفايات على الشواطئ، وتجنب العبث بالرمال قرب شواطئ التعشيش، وإبعاد الحيوانات الأليفة ‏عن تلك المناطق، بما يضمن سلامة عملية التعشيش والفقس.‏

وأكدت الهيئة أن السلاحف البحرية تشكل جزءاً مهماً من التنوع البيولوجي، وأن حمايتها مسؤولية ‏جماعية.‏

وتتجه السلاحف البحرية خلال موسم التكاثر إلى الشواطئ الرملية الهادئة لوضع بيوضها، ‏وتتعرض خلال هذه الفترة لضغوط بشرية وبيئية قد تؤثر على نسب الفقس وبقاء الصغار.‏