الهيئة العامة للثروة السمكية تدعو إلى حماية السلاحف البحرية خلال فترة تعشيشها

دمشق-سانا
دعت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الأهالي، وخاصةً الصيادين، إلى ضرورة حماية السلاحف البحرية خلال فترة تعشيشها الممتدة من شهر أيار وحتى منتصف شهر أيلول، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع الحيوي، واستدامة الثروة البحرية في السواحل السورية.
وأكدت الهيئة في إعلانها على صفحتها عبر الفيس بوك اليوم الأربعاء، ضرورة عدم التعرض للسلاحف أو صيدها، وتجنب استخدام الإضاءة القوية ليلاً في محيط الشواطئ، وعدم ترك النفايات على الشواطئ، وتجنب العبث بالرمال قرب شواطئ التعشيش، وإبعاد الحيوانات الأليفة عن تلك المناطق، بما يضمن سلامة عملية التعشيش والفقس.
وأكدت الهيئة أن السلاحف البحرية تشكل جزءاً مهماً من التنوع البيولوجي، وأن حمايتها مسؤولية جماعية.
وتتجه السلاحف البحرية خلال موسم التكاثر إلى الشواطئ الرملية الهادئة لوضع بيوضها، وتتعرض خلال هذه الفترة لضغوط بشرية وبيئية قد تؤثر على نسب الفقس وبقاء الصغار.