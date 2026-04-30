مهرجان “أهلاً بالربيع”.. دعم المنتج الوطني بأسعار مخفّضة في النشابية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

انطلقت فعاليات مهرجان التسوق العائلي “أهلاً بالربيع – صنع في سوريا 2026” في بلدة النشابية بريف دمشق، بمشاركة نحو 50 شركة من مختلف القطاعات الصناعية، وبتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها والتعاون مع مجلس بلدية النشابية.

ويهدف المهرجان إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الصناعيين لعرض منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين، إلى جانب توفير تشكيلة واسعة من السلع بأسعار مناسبة تلبي احتياجات العائلات، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية وتنشيط الحركة التجارية بالمنطقة.

مشاركة واسعة وعروض تنافسية

وأكد رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها أنس طرابلسي في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يقام في عدة مناطق بدمشق وريفها، مشيراً إلى أن هذه الدورة تقام للمرة الأولى في النشابية، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى بالغوطة، مبيناً أن الشركات بالمهرجان من قطاعات متنوعة تشمل الألبسة والصناعات الغذائية والمنظفات والصناعات الكيميائية.

بدوره، أوضح مدير صناعة ريف دمشق محمود المعيجل، أن المهرجان يشكل مبادرة مهمة لدعم المنتج الوطني “صنع في سوريا”، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد من الشركات تعكس تنوع الصناعات المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق، وبين أن التخفيضات الكبيرة المقدمة تساعد في دعم الشرائح ذات الدخل المحدود، وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي وتشجيع استهلاكه.

من جانبه، أشار رئيس بلدية النشابية خالد المعيجل إلى أن المهرجان يوفر سلعاً أساسية تحتاجها الأسر بأسعار مخفضة تصل إلى 50 بالمئة، ما يجعله بمثابة دعم مباشر للمواطنين، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الحالية، وحاجة المنطقة لاستمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي.

من المنتج إلى المستهلك مباشرة

في السياق ذاته، أوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة وفاء أبو لبدة، أن المهرجان يتيح بيع المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يسهم في اختصار حلقات الوساطة التجارية وخفض التكاليف، مؤكدة أن تنوع السلع المعروضة، من ألبسة ومواد غذائية ومنظفات، يمنح الأسر فرصة تأمين احتياجاتها في مكان واحد وبأسعار قريبة من التكلفة.

ويتضمن المهرجان الممتد لغاية الـ 12 من أيار القادم، عروضاً تسويقية متنوعة وأنشطة عائلية، إلى جانب تقديم جوائز ترافق فعالياته، ويأتي تنظيمه ضمن جهود غرفة صناعة دمشق وريفها لتنشيط الأسواق المحلية وخلق مساحة تفاعلية تجمع بين المنتجين والمستهلكين، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني.

ارتفاع الدولار مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز
محافظة دمشق تطلق مسابقة ثقافية عن دمشق لموظفي الدوائر الحكومية
رائدة الأعمال الدنماركية سمية آدن: التجارة الإلكترونية بوابة الشباب السوري نحو العالم
دورٌ حيوي لبنك الدم في حمص بدعم المشافي وتأمين احتياجات المرضى
صابونجي: الربط بـ “سويفت” يسهم في تنشيط التبادل التجاري والمالي الدولي مع سوريا
