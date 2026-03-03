وزير الاقتصاد ومحافظ الرقة يبحثان إنشاء مدينة صناعية ومنطقة حرفية

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة واقع القطاعين الصناعي والحرفي في المحافظة، وسبل تطويره.

واتفق خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، على المباشرة بدراسة إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومنطقة حرفية منظمة، بهدف استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتنظيم عمل الورش، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما ينسجم مع خطط التنمية المحلية.

كما تمت خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء معمل إسمنت في الرقة، في خطوة استراتيجية من شأنها دعم قطاع البناء، وتأمين احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الدورة الاقتصادية في المحافظة.

وكان الوزير الشعار أكد في تصريح سابق لـ سانا أن المؤسسات الحكومية ملتزمة بالعمل على إعادة إعمار مدينة الرقة، وتعزيز بنيتها الاقتصادية والخدمية بعد تحريرها.