السورية للبترول تجري لقاءات مكثفة في مؤتمر “CERAWeek” للطاقة في هيوستن بأمريكا

هيوستن-امريكا- سانا

بمشاركة الشركة السورية للبترول (SPC) ممثلةً برئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي، تتواصل فعاليات مؤتمر “CERAWeek” للطاقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية تحت شعار: “التقارب والمنافسة: الطاقة، التكنولوجيا، والجيوسياسة”.

وذكرت الشركة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أنها تواصل بناء جسور التعاون مع مجتمع الطاقة الدولي، عبر اجراء لقاءات مكثفة ونقاشات مثمرة مع كبار التنفيذيين والمستثمرين الدوليين في مؤتمر “CERAWeek” تركزت حول الفرص الاستثمارية والتحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع البترول.

ولفتت الشركة إلى أن مشاركتها في هذا المحفل الدولي الكبير تعكس انفتاح قطاع النفط السوري على الشراكات النوعية والخبرات العالمية، وذلك في خطوات ثابتة نحو مستقبل مستدام يعزز مكانة سوريا على خارطة الطاقة الدولية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر في ال 23 من آذار الجاري، وتستمر حتى ال 27 منه في مدينة هيوستن، التي تُعد من أبرز مراكز صناعة الطاقة والنفط في العالم، حيث يناقش المؤتمر تحديات أسواق الطاقة وتأثيراتها الجيوسياسية، وتحولات الطاقة والابتكارات التكنولوجية والحلول المستدامة، وأمن الطاقة.