اتفاق بين وزارة النقل والبنك الدولي لتطوير السكك الحديدية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، آلية تعزيز التعاون بين سوريا والبنك الدولي في مجالات النقل السككي والنقل المستدام.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الأحد، سبل دعم وتطوير قطاع النقل في سوريا، حيث تم التركيز على ضرورة تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال النقل.

واتفق الجانبان على تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم المشاريع الحيوية، تشمل توفير التمويل اللازم لشراء 15 قاطرة جديدة، فيما تجري دراسة صيانة القاطرات الحالية.

واستعرض الجانبان مشروع محور نقل الفوسفات، وأهمية إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، بهدف تحديد التقديرات المالية اللازمة، وتوضيح الأرقام المرتبطة به لضمان استدامته وتطويره بشكل فعال.

وأكد وزير النقل أهمية التعاون المستمر مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، بما يسهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي في سوريا.

من جانبه، أبدى جان كريستوف كاريه، استعداد البنك الدولي لدعم المشاريع التنموية، مؤكداً أهمية الشراكة المستدامة بين البنك الدولي وسوريا.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع فني الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ ما تمت مناقشته، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل المشترك بين سوريا والبنك الدولي في المجالات المذكورة.

يذكر أن ذلك يأتي استكمالاً لمباحثات أجراها وزير النقل يعرب بدر، الأسبوع الفائت خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو)، مع مسؤولين في قطاع النقل بالبنك الدولي، تناولت جاهزية المنظومة السككية الفنية والتشغيلية، ومشروع محور خط الفوسفات وأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية.